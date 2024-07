Espanha vence França e é primeira finalista da Eurocopa 2024

A Espanha está na final da Eurocopa 2024. A vitória de virada por 2 a 1 sobre a França, nesta terça-feira (9), definiu a Fúria como primeira finalista da competição, em partida histórica para Lamine Yamal. Os franceses abriram o placar com Kolo Muani, em bela assistência de Mbappé, mas o jovem de 17 anos anotou um golaço na Allianz Arena, em Munique, e se tornou o jogador mais jovem a balançar a rede em uma edição de Euro. Além disso, Dani Olmo, um dos artilheiros da competição, confirmou a virada para o time comandado pelo técnico Luis de la Fuente.

Dessa maneira, a Espanha aguarda o vencedor da partida entre Holanda e Inglaterra, que se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 16h (de Brasília), na outra semifinal da Euro, para definir o confronto na decisão. Ao mesmo tempo, os espanhóis confirmaram a vaga na final com o melhor ataque da competição. Ao todo, a Fúria marcou 13 gols e superou a já eliminada Alemanha, com 11.

Além disso, a Espanha terá reforços para a final. O zagueiro Le Normand e o lateral-direito Carvajal, titulares da equipe, estavam suspensos nesta terça-feira e poderão voltar na decisão.

Por outro lado, a França se despede da Eurocopa sem apresentar o futebol que todos esperavam da seleção. Kylian Mbappé, que fraturou o nariz na partida de estreia, jogou pela primeira vez sem a máscara de proteção e, embora tenha dado uma bela assistência para o gol de Kolo Muani, deixa a competição com apenas um gol marcado, de pênalti, no empate em 1 a 1 com a Polônia, ainda na fase de grupos.

O jogo

Primeiro tempo animado em Munique. A França abriu o placar logo aos oito minutos, com a participação de Mbappé. O camisa 10 fez um cruzamento na medida para o atacante Kolo Muani inaugurar o marcador. Mas, a Espanha não se abalou e buscou a virada em apenas quatro minutos. Lamine Yamal fez um golaço de fora da área aos 20, enquanto Dani Olmo, aos 24, aproveitou uma sobra de bola após corte da zaga francesa na área, limpou Tchouaméni e chutou na direção do gol francês. A bola desviou em Koundé e foi para o fundo das redes.

Mesmo com a vantagem no placar, a Espanha voltou melhor do intervalo e conseguiu controlar a posse de bola até encontrar espaços na defesa adversária. Ao mesmo tempo, os espanhóis evitaram as chegadas francesas e conseguiram manter o domínio do jogo. Assim, a Fúria segurou o resultado de 2 a 1 e confirmou a classificação para a grande final.

Espanha 2×1 França

Semifinal da Eurocopa 2024

Data e horário: terça-feira, 09/07/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)

Espanha: Unai Simón; Jesús Navas (Dani Vivian, aos 11′ do 2t), Nacho Fernández, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Dani Olmo (Merino, aos 31′ do 2t), Rodri e Fabián Ruiz; Lamine Yamal (Ferrán Torres, aos 47′ do 2t), Álvaro Morata (Oyarzabal, aos 31′ do 2t) e Nico Williams (Zubimendi, aos 48′ do 2t). Técnico: Luis de la Fuente.

França: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba e Theo Hernández; N’Golo Kanté (Griezmann, aos 16′ do 2t), Aurélien Tchouaméni e Adrien Rabiot (Camavinga, aos 16′ do 2t); Dembélé (Giroud, aos 33′ do 2t); Kolo Muani (Barcola, aos 16′ do 2t) e Kylian Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

Gols: Kolo Muani, aos 8′ do 1t (0-1); Lamine Yamal, aos 21′ do 1t (1-1); Dani Olmo, aos 25′ do 1t (2-1)

Árbitro: Slavko Vinčić (ESL)

VAR: Nejc Kajtazovic (ESL)

Cartões amarelos: Jesús Navas, Lamine Yamal (ESP); Tchouaméni, Camavinga (FRA)

