Eurocopa: segurança dá carrinho em Morata ao perseguir invasor

A vitória da Espanha e classificação para a final da Eurocopa teve um susto logo após o fim da partida contra a França. Um torcedor invadiu o campo e foi na direção dos jogadores espanhóis, que se cumprimentavam próximos à torcida. Ao se aproximar dos atletas, o homem foi contido por seguranças. Porém, um deles acabou escorregando e aplicando um carrinho em Álvaro Morata.

O ocorrido causou preocupação, já que o atacante espanhol levou imediatamente a mão na altura do joelho. Na sequência, Morata foi visto mancando.

Ainda não há informações se de fato o jogador sofreu algum tipo de lesão. Nas redes sociais, diversos torcedores se manifestaram após a imagem bizarra, com boa parte mostrando temor sobre a integridade física de Morata.

Veja reações:

This can’t keep happening. It’s a disgrace, UEFA need to control it so much better. Somebody will get seriously hurt. #Euro2024 #Morata pic.twitter.com/Dp5KgEvq5h

— Ned Ozkasim (@nedoz9) July 9, 2024