A Holanda teve dificuldades para chegar a Dortmund, local da partida contra a Inglaterra, pela semifinal da Euro 2024, e cancelou a entrevista coletiva da Laranja Mecânica, marcada para esta terça-feira (9), na véspera do jogo decisivo. Uma viagem de trem cancelada devido a um bloqueio na linha ferroviária da Alemanha obrigou a Federação Holandesa a recorrer a um voo de última hora para a cidade alemã.

O técnico Ronald Koeman e o zagueiro Nathan Aké eram esperados para conversar com a imprensa na coletiva de imprensa nesta terça-feira, mas, de acordo com informações da imprensa holandesa, um problema na linha ferroviária entre Wolfsburg e Dortmund impediu a viagem a tempo. Além disso, a situação causou transtorno, uma vez que os jogadores e funcionários estavam na plataforma do trem quando acabaram sendo avisados da interrupção.

Dessa maneira, a Uefa divulgou um comunicado para confirmar o atraso da delegação e afirmou que a coletiva irá acontecer no período da noite. Além disso, a entidade garantiu que as declarações do treinador estarão disponíveis no canal oficial da Uefa.

Tomorrow: the #EURO2024 semi-final. #NothingLikeOranje #NEDENG pic.twitter.com/8g4IDgsnVl — OnsOranje (@OnsOranje) July 9, 2024

Holanda e Inglaterra se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 16h (de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund. Quem vencer encara a Espanha na grande final da Euro, marcada para o próximo domingo, 14 de julho, em Berlim.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Euro: Holanda tem atraso em viagem de trem e coletiva cancelada apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.