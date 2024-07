Filho de Ronaldinho Gaúcho curte praia com irmã de atriz da Globo

Jogador da base do Barcelona, João Mendes, filho de Ronaldinho Gaúcho, vem aproveitando dias de praia na Espanha. Em sua conta no Instagram, o jovem de 19 anos publicou uma foto no litoral do país europeu. Sua namorada, Giovanna Buscacio, de 24 anos, também vem postando registros do passeio. Ela é irmã da atriz Giullia Buscacio, no ar na novela “Renascer”, da Globo.

O casal está junto desde setembro de 2022, porém os dois já demonstravam interesse nas redes sociais um mês antes. Inclusive, durante a Copa do Mundo 2022, a dupla acompanhou a competição direto do Qatar. Giovanna chegou a publicar uma foto com o João onde, na legenda, deixou escapar o desejo antigo pelo filho de R10.

“Na minha Copa você já é hexa faz tempo”, escreveu na época.

Este não é o primeiro relacionamento de Giovanna com alguém ligado ao futebol. No início de 2022, a influenciadora foi vista aos beijos com Gabigol, do Flamengo. Na época, um possível affair entre os dois foi cogitado, mas o caso não avançou.

João Mendes é o filho único Ronaldinho Gaúcho e fruto do relacionamento com a ex-bailarina Janaína Natielle Mendes.

