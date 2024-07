Flamengo encaminha venda de Werton a clube português

O Flamengo está prestes a perder um cria do Ninho. O Rubro-Negro encaminhou a venda do atacante Werton, de 20 anos, ao Leixões, de Portugal, e terá um contrato válido de quatro temporadas. O clube europeu vai pagar 1 milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões) por 70% dos direitos. O time brasileiro, por sua vez, mantém 30% em futura venda. A informação inicial foi dada pelo jornalista Venê Casagrande.

Werton, inclusive, não deve sair de forma imediata. O acordo, aliás, prevê que o atacante fique até o jogo contra o Fortaleza, último duelo antes do retorno dos jogadores da Copa América.

No começo do ano, Werton esteve perto do Santa Clara, mas o Flamengo não assinou o documento porque tinha uma oferta melhor de um time do Chipre. Entretanto, o jogador não quis ir, e a diretoria achou melhor não liberar, na ocasião, para o clube português.

Na temporada, Werton acumula quatro jogos pela equipe profissional do Flamengo. Ele jogou contra Nova Iguaçu, Portuguesa (Campeonato Carioca), Cruzeiro e Cuiabá (Brasileirão). O atacante, aliás, esteve com o grupo em outras 12 partidas, mas não entrou em campo.

