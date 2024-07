Lamine Yamal analisa seu golaço contra a França e emoção de chegar na final com a Espanha

A Espanha venceu a França nesta terça-feira (9) e se classificou para a final da Eurocopa. O craque Lamine Yamal, que marcou um golaço na partida, falou sobre o jogo e a expectativa para a decisão. O adversário sairá do duelo entre Inglaterra e Holanda, que será nesta quarta-feira.

“Antes de tudo, estou muito feliz pela vitória e por avançar para a final. Não sei se é o melhor gol do torneio, mas para mim foi o mais especial por ser o primeiro pela seleção principal na Euro, então é muito especial e estou feliz pela classificação à final. A partir dos 60 minutos, só pensei em chegar à final. E quando o juiz apitou, fiquei muito feliz, porque na última Eurocopa estava com meus amigos e é um sonho estar com o time adulto nesta decisão. Farei o que for preciso para auxiliar a equipe”, resumiu o craque de 16 anos da Seleção da Espanha.

