São Paulo busca feito inédito com Luis Zubeldía

Em bom momento no Campeonato Brasileiro, o São Paulo encara o Atlético-MG, em jogo válido pela 16ª rodada do torneio nacional. Agendado para quinta-feira (11), o duelo é na Arena MRV, casa do Galo, em Belo Horizonte. Com 27 pontos, o Tricolor aparece na quarta colocação e uma vitória pode colocar o time na luta pela liderança.

Caso conquiste os três pontos em solo adversário, o São Paulo vai alcançar a maior sequência de vitórias na era Luis Zubeldia, com cinco triunfos consecutivos. Atualmente, o recorde está em quatro triunfos consecutivos.

Antes da atual série, a outra vez que o Tricolor venceu quatro jogos seguidos com o argentino ocorreu no início da sua trajetória. Na ocasião, a equipe venceu Águia de Marabá, Vitória, Cobresal e Fluminense. Porém, ao tentar o seu quinto jogo consecutivo, o São Paulo empatou com o Barcelona de Guayaquil.

Ciente da dificuldade que será o duelo, o time do MorumBIS se apega ao momento negativo do adversário, que não venceu nos últimos três compromissos. Inclusive, o Atlético-MG vem de duas derrotas duras para Flamengo (2-4) e Botafogo (0-3).

Números do São Paulo na atual série invicta:

Neste período de recuperação do Brasileirão, o São Paulo engatou quatro vitórias, onde marcou nove gols e viu a defesa ser vazada três vezes.

