A Holanda enfrenta a Inglaterra nesta quarta-feira (10), na semifinal da Eurocopa. O vencedor terá a Espanha na grande decisão. Assim, novamente os ingleses vão duelar contra um antigo algoz, o atual técnico holandês Ronald Koeman.

Koeman, aliás, era desprezado pela Inglaterra em 1993, quando marcou o primeiro gol na vitória sobre o English Team por 2 a 0. O craque Bergkamp fez o segundo gol. O jogo acabou sendo decisivo para as duas seleções que disputavam a vaga para o Mundial dos Estados Unidos no ano seguinte.

Todavia, outro fator é recordado pelos ingleses: o então zagueiro Ronald Koeman, quando o placar anotava 0 a 0, fez uma falta no meia-atacante Platt na entrada da área. Ele agarrou um pedaço de sua camisa, seu braço e o arrastou para o chão. Embora fosse fora da área, o zagueiro deveria ser expulso, mas recebeu apenas cartão amarelo, o que enfureceu a Inglaterra. Sete minutos depois, o mesmo defensor abriu o placar.

No final, a Noruega, com 16 pontos, passou em primeiro do Grupo 2, e a Holanda, em segundo, fechou com 15. Enquanto a Inglaterra, que ficou em terceiro e não foi ao Mundial, fez 13 pontos. Assim, os ingleses ficaram de fora da Copa do Mundo de 1994 e não escondem a mágoa com Koeman.

Inglaterra busca título inédito, enquanto Holanda quer o bicampeonato

Agora, Inglaterra e Holanda duelam pela semifinal da Eurocopa. Os holandeses buscam o título que não vem desde 1988, enquanto a equipe de Harry Kane e companhia quer a conquista inédita da competição europeia.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Rivais na Eurocopa: veja por que a Inglaterra detesta Ronald Koeman, da Holanda apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.