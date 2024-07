Grêmio x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

O Grêmio recebe o Cruzeiro nesta quarta-feira (10), em jogo pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para o Estádio Centenário, em Caxias do Sul, mesmo local onde o Tricolor Gaúcho atuou no empate contra o Palmeiras há uma semana.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelos canais Sportv e Premiere.

Como chega o Grêmio

O time comandado por Renato Gaúcho segue com a ausência de Soteldo. O atacante venezuelano não se apresentou a tempo e, assim, não foi relacionado para o duelo. Todavia, Pavon, Gustavo Nunes e Cristaldo devem formar o ataque do Grêmio. O time está na zona de rebaixamento, portanto, apenas a vitória interessa. Neste momento, são apenas 11 pontos e ocupa a 18ª colocação, mas com dois jogos a menos que seus concorrentes na briga contra o descenso.

Como chega o Cruzeiro

No outro lado da tabela, o Cruzeiro chega embalado pela grande vitória sobre o Corinthians por 3 a 0. Assim, o time mineiro é o sétimo colocado e tem 23 pontos. O técnico Fernando Seabra, álias, não contará com o lateral esquerdo Marlon, afinal, ele teve constatada lesão na região do peitoral e no tendão do ombro direito após dividida forte com Cacá no duelo com o Corinthians. Kaiki é o substituto natural na lateral esquerda. O ataque deve começar com Arthur Cabral e Gabriel Veron. Lucas Silva também é desfalque, mas por suspensão, em seu lugar deve entrar Ramiro. Filipe Machado também tem chances de iniciar o confronto.

GRÊMIO X CRUZEIRO

Brasileirão-2024 – 16ª rodada

Data e horário: quarta-feira, 10/07/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Centenário em Caxias do Sul (RS)

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Edenílson; Pavón, Gustavo Nunes e Cristaldo. Técnico: Renato Gaúcho

CRUZEIRO: Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Kaiki; Lucas Romero, Ramiro, Barreal e Matheus Pereira; Arthur Gomes e Gabriel Verony. Técnico: Fernando Seabra

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ/Fifa)

Assistentes: Luiz Carlos Regazone e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (Ambos do RJ)

VAR: Ednilson Corona (SP)

