Júnior Santos é nome imprescindível no Botafogo de 2024. Afinal, além de artilheiro isolado do time alvinegro, com 18 gols, o atacante está presente em 90,4% dos compromissos do Glorioso nesta temporada. O Anjo das Pernas Confusas, aliás, tem mais jogos do que a metade dos participantes da Série A do Campeonato Brasileiro, em uma das nuances do extenuante calendário da Estrela Solitária.

Em 42 partidas do Mais Tradicional neste ano, o Cisne Negro entrou em campo 38 vezes. Supera, assim, dez clubes. A saber: Corinthians (37), São Paulo (37), Grêmio (37), Atlético-GO (36), Internacional (35), Criciúma (35), Atlético-MG (34), Cruzeiro (33), Juventude (32) e Vasco (32).

Flamengo, Fluminense e Vitória, com 38, cada, igualam as participações de Júnior Santos. E somente seis clubes têm mais partidas do que o Raio: Paranaense (39), Palmeiras (40), Bragantino (41), Bahia (42), Cuiabá (43) e Fortaleza (45).

Destas 38 partidas, o goleador do Botafogo foi titular em 29 oportunidades, números que correspondem a 76,3% iniciando as pelejas entre os 11 escalados. Foram, assim, 2.771 minutos de gols, dribles, arrancadas e assistências da fera.

‘Alto nível’, diz Artur Jorge, sobre Júnior Santos

Com tantos predicados, Júnior Santos recebeu os elogios do técnico do Botafogo, Artur Jorge, um grande entusiasta de seu futebol e de sua história de vida.

“Ele é importantíssimo para nós no que é a forma de jogar. Para mim, não importa muito se joga por dentro ou aberto pelos lados, o que aprecio é a verticalidade, a forma como consegue ganhar as costas da defesa adversária. É alto nível. Tive conversa longa com Júnior, me contou toda sua história de vida, sonho, desilusão, caminhos não tão bons, momento que pensou em desistir, vida pessoal, dois filhos, casamento que quebrou, é história para além de futebol”, colocou o treinador minhoto.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Júnior Santos tem mais jogos do que dez clubes da Série A, em 2024 apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.