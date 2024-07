Emocionado, Di María revela incentivo de Messi antes da classificação

Ao mesmo tempo que a Argentina se classificou para a decisão da Copa América, diante do Canadá, Ángel Di María viu sua trajetória na seleção ganhar, pelo menos, mais um capítulo. Afinal, o próprio já anunciou, em novembro do ano passado, que a competição continental será sua última com a Albiceleste.

Por isso, em entrevista depois do jogo diante dos canadenses, Di María se emocionou ao revelar o incentivo dado por Lionel Messi antes da bola rolar no MetLife Stadium. Mais precisamente, em como o grupo colocava sua situação como ânimo adicional em busca da decisão.

“Sou grato a todos que sempre me apoiaram, à minha família e a este time que me deu tudo. Hoje, antes de entrar em campo, Leo (Messi) disse que eles queriam chegar à final por mim e isso me deixou muito orgulhoso. Ter a chance de conseguir tudo o que conquistei recentemente, com todos eles, é motivo de orgulho para mim”, afirmou o camisa 7.

Tem volta?

O jogador que disputou a última temporada no Benfica foi perguntado se existia alguma chance dele ser demovido de sua decisão. Apesar de reconhecer que “não está pronto para o último jogo na seleção”, ele garante que a situação não vai mudar:

“Meus colegas já sabem que não há mais volta, que minha decisão está tomada. Eles apoiam a decisão que tomei. Eles brincam e tudo mais, mas está tomada. Resta apenas um jogo: é um sonho como está terminando e é o que eu desejava… Sinto que ainda posso jogar, mas acho que é o momento indicado (de deixar a seleção). É isso. Dei tudo o que tinha para dar. Falta apenas um jogo. Deixei sempre tudo por esta camisa e acho que é o momento perfeito para dizer adeus. Está decidido. Não há como voltar atrás. Nas Eliminatórias, na Argentina, vou assistí-los.”

