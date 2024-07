Fluminense aciona contagem regressiva para contar com os reforços

Afundado na última colocação do Brasileirão, o Fluminense conta as horas para poder contar com os reforços Thiago Silva e Nonato para tentar voltar a vencer na competição. Além disso, o clube carioca aguarda pela volta de Jhon Arias, que disputa a Copa América com a Colômbia e entra em campo nesta quarta-feira (10) pela semifinal contra o Uruguai.

Essa é uma das esperanças do torcedor para que o time consiga reagir e se salvar da degola. A janela de transferência abre nesta quarta-feira (10), no entanto os reforços só poderão atuar na próxima rodada (17ª). Afinal, a CBF estipulou que visa garantir o equilíbrio, visto que a abertura da janela acontece em meio à 16ª rodada do Brasileirão.

Dessa forma, a Diretoria de Registro, Transferência e Licenciamento (DRT) da entidade só efetivará as solicitações de clubes da elite a partir do dia 11 de julho. Com isso, Thiago e Nonato não poderão estar em campo no duelo com o Criciúma, que acontece nesta quinta-feira (11), às 20h (de Brasília), no Heriberto Hülse.

Diante das dificuldades, a direção tricolor busca reforçar a equipe para salvar a temporada. Entre as prioridades, estão um zagueiro, um atacante de lado e um centroavante. Vale lembrar que no setor defensivo, Marlon deixou o clube para atuar no futebol árabe, no Al Ain.

De olho no colombiano

A Copa América, por sua vez, se encerra no dia 14. Como a Colômbia está na semifinal, Arias só poderá retornar na próxima semana, pois pode ser finalista ou jogar a disputa de terceiro lugar. O jogador é o principal destaque do Fluminense na temporada e peça importante para a busca pela reação.

Por fim, depois do confronto com o Criciúma, Mano Menezes terá pela primeira vez mais tempo para treinar. Afinal, o confronto com o Athletico-PR foi adiado em virtude dos jogos da Sul-Americana, e o Tricolor só voltará a campo no dia 21, com o Cuiabá. O clube carioca, aliás, tenta adiar essa partida para não atuar fora de casa em três jogos consecutivos.

