Yamal, da Espanha, alfineta francês após vaga na decisão da Euro: ‘Xeque-mate’

A semifinal entre Espanha e França pela Eurocopa cumpriu toda expectativa. Afinal, a partida foi repleta de emoção, bastante movimentada e com uma vitória de virada de La Roja por 2 a 1, na última terça-feira (9). Algumas provocações, nas vésperas, envolvendo os destaques de ambas as seleções aqueceram o confronto.

Uma delas partiu do meio-campista Rabiot e teve como alvo o jovem atacante da Espanha Yamal. Isso porque o jogador francês questionou se a juventude do espanhol não poderia fazer com que o rival sentisse a pressão de um duelo de tamanha magnitude. Inclusive, o gaulês apontou que, caso o ibérico quisesse chegar à decisão da Eurocopa, precisaria de um melhor desempenho, em comparação ao que já havia apresentado.

“Não sei se vai estar sob pressão por ser tão jovem, mas tem muita qualidade, é um jogador que tem muitas qualidades. Sabemos que ele mantém a cabeça fria, mas é óbvio que pode ser um pouco difícil para ele. Vamos tentar pressioná-lo. Vamos tirá-lo da sua zona de conforto. Se quiser disputar uma final, terá que fazer mais do que tem feito até agora”, esclareceu Rabiot.

Yamal respondeu à declaração com uma postagem em inglês, no seu storie no Instagram. A mensagem era “mova-se em silêncio e só fale quando for o momento de dizer xeque-mate”.

Quem fala o que quer, ouve o que não quer

A Espanha saiu atrás do placar, já que logo no início da partida, a seleção francesa marcou com Muani, de cabeça, após ótimo cruzamento de Mbappé. Em seguida, Yamal fez excelente jogada individual e, mesmo cercado por três jogadores, marcou um golaço, em chute de fora da área para empatar.

A Fúria deu uma resposta rápida, pois, quatro minutos depois, marcou o segundo e da virada. A propósito, Yamal participou do início da jogada que originou o gol de Olmo.

Ao fim do duelo, com a classificação para a decisão da Eurocopa, o jovem atacante, que teve atuação decisiva, respondeu a Rabiot em seu Instagram.

“Xeque-mate, vamos Espanha estamos na final”, escreveu.

Jovem atacante da Espanha é sensação na Eurocopa

O gol contra a França fez Lamine se tornar o jogador mais jovem a marcar na história da Euro, com 16 anos e 362 dias. Além disso, é o principal assistente desta edição, com três passes para gol ao lado de Simons, da Holanda.

Por sinal, ele havia se tornado o jogador mais jovem a atuar em uma edição da Eurocopa na estreia da Espanha no torneio. Exatamente quando a Roja venceu a Croácia por 3 a 0.

A seleção espanhola aguarda a definição do confronto entre Inglaterra e Holanda, nesta quarta-feira (10), para saber quem será seu oponente na decisão, no próximo domingo (14). Aliás, Yamal completará 17 anos um dia antes da final do torneio.

