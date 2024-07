Novela acaba, e Vasco anuncia a contratação de Philippe Coutinho

Pode comemorar, torcedor vascaíno, pois a espera acabou: Philippe Coutinho está de volta ao Vasco! Nesta quarta-feira (10), após meses de negociação, o Cruz-Maltino concluiu e anunciou a contratação do meia de 32 anos, que estava no Aston Villa nas últimas três temporadas.

TODO MUNDO JÁ SABE. O MÁGICO VOLTOU. COUTINHO É VASCO! #CoutinhoÉVasco#VascoDaGama pic.twitter.com/ksWaOFAcxT — Vasco da Gama (@VascodaGama) July 10, 2024





LEIA MAIS: Vasco anuncia Carlos Amodeo, ex-Coritiba, para o cargo de CEO

Coutinho, de 32 anos, chega por empréstimo para contrato de uma temporada. Ele já estava no Rio de Janeiro desde o fim de maio, mas as negociações com o time inglês se arrastaram por não se tratar de uma transação simples.

Sua primeira partida neste retorno, porém, não será nesta quarta-feira (10), dia que abre a janela de transferências e que o Cruz-Maltino entra em campo para enfrentar o Corinthians, pela 16ª rodada do Brasileirão. A tendência é que ele esteja apto para estrear contra o Atlético-GO, na outra quarta (17), em Goiânia.

Ainda há a expectativa dos anúncios dos retornos de Souza e Alex Teixeira, jogadores encaminhados para retornarem à Colina Histórica. Eles teriam sido pedido do próprio Coutinho, entre outras exigências ao curso das negociações.

Histórico de Coutinho

Coutinho tem 43 jogos (entre 2009 e 2010) pelo Vasco, com cinco gols marcados e 11 assistências. Contratado pela Inter de Milão (ITA) desde 2008 (só poderia sair ao completar 18 anos), o craque foi emprestado para o Espanyol (ESP). Mas foi no Liverpool que alçou de seus maiores voos, atuando em 201 jogos pelos Reds, com 54 gols e 44 assistências.

Posteriormente, então, foi para o Barcelona, onde viveu altos e baixos. Passou por empréstimos por Bayern e Aston Villa (ING) antes da compra pelo clube inglês. De lá, foi por empréstimo ao Al-Duhail (QAT) e agora está perto de um retorno ao time que o revelou.

Pela Seleção, Coutinho disputou 68 jogos, marcando 21 gols e contribuindo com nove assistências. Ele fez parte da equipe que disputou a Copa do Mundo da Rússia, em 2018, além de quatro edições da Copa América: 2015, 2016, 2019 e 2021. Ele venceu a de 2019, disputada no Brasil.





Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Novela acaba, e Vasco anuncia a contratação de Philippe Coutinho apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.