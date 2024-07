Vitória x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

O Botafogo visita o Vitória, nesta quinta-feira (11), no Barradão, às 21h30 (de Brasília), pela 16ª rodada desta edição do Campeonato Brasileiro. O Glorioso está em segundo lugar, com 30 pontos. Já o Leão é o 15º lugar, com 15. Foge, portanto, do Z4.

Como chega o Vitória?

O Vitória entra em campo para dar uma resposta à torcida. Afinal, perdeu os dois últimos encontros contra o Botafogo e pulou fora da Copa do Brasil, na terceira fase da competição. Agora, conta com um novo ambiente e com um ataque mais goleador. Alerrandro marcou nos dois últimos jogos e está sedento para romper os portões da cidadela de John. Outra arma do Leão é o meia Matheusinho, visto como craque do time e que se associa muito bem com o centroavante.

Após um início claudicante, o Vitória teve, enfim, uma melhora e conseguiu sair da temida zona de rebaixamento do Brasileirão.

Como chega o Botafogo?

O time do técnico bracarense Artur Jorge vem muito bem, obrigado. Com dois triunfos em série, agora, busca retomar a liderança do Campeonato Brasileiro. Aliás, desde a terceira rodada, o Mais Tradicional sempre esteve nas cabeças do certame nacional.

No entanto, nem tudo são flores no Mais Tradicional. O time, assim, terá dois desfalques importantes para o embate. O zagueiro Bastos, um dos melhores do torneio, e o centroavante Tiquinho cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Barboza e Savarino devem ser os respectivos substitutos. No departamento médico, os mesmos de sempre: Pablo, Nascimento e Jeffinho.

Onde assistir?

A TV Globo e o Premiere transmitem a partida

VITÓRIA x BOTAFOGO

16ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Barradão, em Salvador (BA)

Data: 11/7/2024, às 21h30 (horário de Brasília)

VITÓRIA: Arcanjo, Lepo, Uvini, Wagner Leonardo e Esteves; Luan Vinícius, Oliveira e Naldi; Matheusinho, Janderson e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpin

BOTAFOGO: John, Suárez, Halter, Barboza e Marçal (Cuiabano); Barbosa (Gregore), Freitas e Eduardo; Savarino, Luiz Henrique e Júnior Santos. Técnico: Artur Jorge

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC)

Auxiliares: Thiaggo Americano Labes (SC) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Igor Benevenuto (Fifa-MG)

