Entre desfalques e retornos, Flamengo define titulares em treino nesta quarta

Tite tem a responsabilidade de definir o time titular para o jogo contra o Fortaleza em treino desta quarta-feira (10), no Ninho do Urubu. O elenco do Flamengo é aguardado no CT nesta tarde para iniciar as atividades a partir das 15h30.

O treino desta quarta-feira é o último do Flamengo antes do jogo contra o Fortaleza, pela 16ª rodada do Brasileirão. O duelo está marcado para as 20h, no Maracanã, e vale liderança para o Rubro-Negro. Isso porque em caso de derrota, o Mais Querido poderá ser ultrapassado por Botafogo ou Palmeiras, com um ponto de diferença para o líder.

Retorno e desfalques

O jogo contra o Fortaleza também marca o fim do período de Copa América. Ou seja, será o último do Flamengo sem o quarteto uruguaio – semifinalista do torneio continental. No entanto, enquanto aguarda o retorno dos atletas, o Rubro-Negro também sofre com outras baixas: Bruno Henrique e Cebolinha.

Everton Cebolinha iniciou processo de transição após lesão no quadril direito, mas se mantém como desfalque. O Flamengo está otimista em tê-lo para 17ª rodada, contra o Criciúma, em Brasília, no dia 20.

Bruno Henrique aparece como novidade na lista de desfalques de Tite. O camisa 27 apresentou dores no tornozelo direito durante o empate com o Cuiabá, na última rodada. Sendo assim, o Departamento Médico do clube optou por preservá-lo diante do Fortaleza.

Em contrapartida, o técnico Tite ganhou reforço para o sistema ofensivo. Isso porque Gabigol está reintegrado e, inclusive, figura nos relacionados para partida desta quinta-feira. O atacante ainda não definiu o futuro, mas a tendência é que permaneça até o fim do contrato com o Rubro-Negro. Ou seja, em dezembro.

