De olho no tricampeonato do Brasileirão, o Palmeiras está na perseguição ao líder Flamengo. O torcedor, inclusive, tem um grande motivo para acreditar no Verdão. Afinal, a campanha deste ano no Campeonato Brasileiro supera as das edições de 2022 e 2023, quando a equipe paulista sagrou-se campeã.

No Brasileirão de 2024, o Palmeiras soma nove vitórias e três empates em 15 jogos. Portanto, são 30 pontos, número superior aos dois últimos anos, quando o Verdão encerrou a 15ª rodada com 29 e 25 pontos, respectivamente. No ano retrasado, a equipe dirigida por Abel Ferreira, que ainda segue no comando, era a líder da competição, com dois pontos a mais do que Athletico-PR e Atlético-MG. Já na temporada passada, a equipe paulista estava apenas na sexta colocação, a 14 do Botafogo.

Em um recorte mais distante (mas nem tanto), o de 2018, que também terminou com título do Palmeiras, o Verdão somava 23 pontos após 15 rodadas. Inclusive, o Verdão demitiu Roger Machado e depois contratou Felipão ao término daquela rodada que deixou a SEP em sétimo, com 23 pontos.

A atual campanha do Palmeiras só é inferior a de 2016, primeiro ano de título do clube na era dos pontos corrridos. Há oito anos atrás, o time comandado por Cuca liderava o torneio nacional com 32 pontos, três pontos acima do rival Corinthians, campeão brasileiro no ano anterior.

Compare as campanhas

2024 – Segundo lugar – 30 pontos (a um do líder Flamengo)

2023 – Sexto lugar – 25 pontos (a 14 do líder Botafogo)

2022 – Primeiro lugar – 29 pontos (dois acima de Athletico-PR e Atlético-MG)

2018 – Sétimo lugar – 23 pontos (oito atrás do líder Flamengo)

2016 – Primeiro lugar – 32 pontos (três acima do Corinthians)

De olho no tricampeonato do Brasileirão, o Palmeiras recebe o Atlético-GO nesta quinta-feira (11), às 19h30, no Allianz Parque.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Rumo ao tri? Palmeiras tem campanha melhor do que 2022 e 2023 apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.