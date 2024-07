Atlético-MG x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético-MG e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (11), às 21h30, na Arena MRV, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. As duas equipes, principalmente o Tricolor Paulista, ainda sonham com o título do Brasileirão. Curiosamente, os times se enfrentarão com treinadores argentinos.

O São Paulo entra na rodada em quarto lugar, com 27 pontos, quatro atrás do líder Flamengo. As equipes, inclusive, vão se enfrentar daqui a menos de um mês, no Morumbis, pela 21ª rodada. Já o Galo está em 12º lugar, com 18 pontos. No entanto, o Galo tem 14 jogos. Em caso de vitória neste duelo a menos e de uma campanha fantástica a partir de agora, é possível sonhar com o título.

Onde Assistir:

O Premiere a Rede Globo (a depender da praça) transmitem a partida

Como chega o Atlético-MG?

O Atlético-MG, outrora apontado como forte candidato ao título, atravessa o pior momento na competição. Afinal, são três derrotas, dois empates e apenas uma vitória nos últimos seis jogos. O Galo conta com o retorno do zagueiro Rômulo, que cumpriu suspensão contra o Botafogo. Por outro lado, Igor Rabello, seu concorrente de posição, foi expulso diante do Glorioso. Maurício Lemos, titular do setor, ainda se recupera de lesão e deve seguir como baixa. Dessa forma, a zaga deve ter Rômulo e Bruno Fuchs.

Quando o assunto é lesão, o Galo ainda não deve contar com o Everson, Mariano, Rubens, Zaracho e Alisson, todos lesionados. Além disso, o meia-atacante Bernard e o zagueiro Lyanco, contratados nesta janela, ainda não estão regularizados e também devem ser baixas. Por outro lado, o lateral-esquerdo Guilherme Arana retorna após a disputa da Copa América com a Seleção Brasileira. O lateral-direito Renzo Saravia, liberado pelo DM, é outro que deve voltar.

Como chega o São Paulo

O São Paulo tem o retorno do goleiro Rafael e o do zagueiro venezuelano Ferraresi, que se reapresentam após a disputa da Copa América (eliminados nas quartas de final). Já o meia colombiano James Rodríguez, ainda na disputa continental, segue como baixa.

O Tricolor poderá contar com o retorno dos atacantes Calleri e Ferreirinha, que cumpriram suspensão diante do Red Bull Bragantino. Já os lesionados são Michel Araújo, Juan, Pablo Maia e Galoppo, enquanto Rafinha, na transição, é dúvida.

ATLÉTICO-MG X SÃO PAULO Brasileirão-2024 – 16ª rodada

Data e horário: quinta-feira, 11/07/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

ATLÉTICO-MG: Matheus Mendes, Arana, Bruno Fuchs, Rômulo, Battaglia, Otávio, Alan Franco, Scarpa, Igor Gomes (Vargas) Paulinho e Hulk Técnico: Gabriel Milito

SÃO PAULO: Rafael, Igor Vinicius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo, Alisson e Luciano; Lucas, Calleri e Ferreira. Técnico: Luis Zubeldía

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (Fifa-RJ)

Onde assistir: Premiere e Rede Globo (a depender da praça)

