Nike supera Adidas em gols marcados na Euro e na Copa América

Na eterna disputa entre Nike e Adidas pelo posto de principal fornecedora de material esportivo no futebol, a empresa americana está levando a melhor no quesito artilharia na Eurocopa e na Copa América. Levantamento do Torcedores.com revela que 52% dos gols marcados nas duas competições foram de autoria de jogadores que são patrocinados e calçam chuteiras da Nike.

A Adidas aparece, então, em segundo lugar, presente nos pés dos jogadores responsáveis por 34,7% dos gols nas competições.

Apenas cinco marcas fizeram gols na Euro e na Copa América

Até esta quarta-feira (10), 163 gols foram marcados nas duas principais competições continentais de seleções. E apenas cinco fabricantes de chuteiras podem se dar o luxo de dizer que colaboraram diretamente com isso. Além de Nike e Adidas, a Puma se fez presente em 10,4% dos gols. Skechers, que calça os pés de Harry Kane, da Inglaterra, autor de dois gols na Euro até o momento, e New Balance, com um gol na Euro e outro na Copa América, fecham o ranking.

Nike é predominante entre artilheiros

Cinco jogadores dividem a artilharia da Euro, todos com três gols. Mikautadze, da Geórgia, usou chuteiras da Nike, assim como o alemão Musiala. O eslovaco Musiala Schranz calçou Adidas na Euro, assim como Olmo, da Espanha, finalista. O holandês Gakpo fez seus gols com Puma nos pés.

Na Copa América, Lautaro Martínez, da Argentina, é o artilheiro, com quatro gols. Ele calça Nike.

Na Seleção Brasileira que teve campanha decepcionante na Copa América, Vini Jr. foi quem fez mais gols, dois. O camisa 7 do Brasil também usa Nike.

Modelo com mais gols custa quase R$ 2 mil

O levantamento mapeou não apenas as marcas artilheiras da Euro e da Copa América. Afinal, contempla também os modelos que mais participaram dos gols nas duas competições.

A chuteira Mercurial Vapor 15, da Nike, calçou os pés de jogadores em 28 gols marcados. Em segundo lugar aparece a F50 da Adidas, com 14 gols marcados. Trata-se do modelo usado por Lionel Messi. O camisa 10 argentino fez seu primeiro gol na Copa América na semifinal contra o Canadá.

Quem quiser se sentir um pouco mais parecido com os artilheiros da Copa América e da Euro, pode comprar a Mercurial Vapor 15 no site da Nike. O modelo mais caro, idêntico ao usado pelos jogadores, está saindo por R$ 1.899,99.

