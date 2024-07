Jude Bellingham é uma das principais armar da Inglaterra para o jogo contra a Holanda, pela semifinal da Eurocopa, na Alemanha. Porém, o astro inglês não poderá contar com uma torcida importante no duelo decisivo.

Laura Celia Valk, apontada como namorada de Bellingham, declarou torcida para a Laranja Mecânica, segundo informação do The Sun. O motivo? A modelo de 25 anos é holandesa e colocou a relação com a terra natal acima do seu sentimento pelo jogador do Real Madrid.

Vale ressaltar que Bellingham e Laura ainda não assumiram oficialmente o relacionamento, mas a jovem já foi vista por vezes no Santiago Bernabéu, estádio do atual clube do inglês.

Se depender do retrospecto, Laura terá motivos para comemorar após o jogo. As seleções somam 22 duelos, com sete vitórias para a Laranja Mecânica. Os Three Lions somam seis triunfos. A bola rola às 16h, no Signal Iduna Park, em Dortmund. O vencedor encara a Espanha na decisão.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook .

O post Bellingham terá torcida contra de ‘namorada’ na Eurocopa apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.