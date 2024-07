O Corinthians anunciou a contratação de Ramón Díaz como novo treinador. O ex-jogador e renomado técnico argentino chega ao clube com grandes expectativas e a missão de reerguer a equipe no Brasileirão, além de conduzir o Timão aos títulos da Copa do Brasil e da Sul-Americana.

