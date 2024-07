Além do ganho técnico em campo, o torcedor do Vasco tem outro motivo para comemorar a chegada de Coutinho. Junto de seu anúncio, na manhã desta quarta-feira (10), o Cruz-Maltino logo começou uma promoção para seu plano de sócios.

Se com a chegada de Dimitri Payet, o desconto era de 10%, com o retorno do cria, o valor é três vezes maior: 30% de desconto para virar sócio do clube. A promoção será válida pelos próximos 11 dias, ou seja; até dia 21 de julho.

LEIA MAIS: Homenagem a Vegetti e mudança de energia: os bastidores da vitória do Vasco

Para ativar a promoção, o torcedor deverá adicionar o cupom “COUTINHO”. O desconto é válido para novas adesões, renovações e upgrades. Atualmente, o clube tem 45 mil sócios ativos.

Veja o anúncio:

O MÁGICO VOLTOU E COM CUPOM DE DESCONTO ESPECIAL PARA O SÓCIO GIGANTE! Utilize o cupom COUTINHO e ganhe 30% de desconto na adesão, renovação e upgrades. CORRE PORQUE A PROMOÇÃO SÓ VAI DURAR 1⃣1⃣ DIAS, HEIN?! https://t.co/J4jMBat2MR#SejaUmGigante#VascoDaGama pic.twitter.com/EWshoHtuoO — Sócio Gigante (@sociogigante) July 10, 2024

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Vasco aproveita anúncio de Coutinho e abre desconto de 30% no plano de sócio apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.