PSG quis fazer de Yamal o mais caro da história, mas Barcelona recusou

Grande destaque da Espanha, finalista da Eurocopa 2024, Lamine Yamal já havia despertado o interesse do PSG antes mesmo do torneio europeu. Isto porque o clube francês via o jovem de 16 anos como um bom substituto para a saída de Kylian Mbappé e chegou a tentar a contratação. No entanto, de acordo com informações da imprensa espanhola, o Barcelona recusou uma proposta no valor de 250 milhões de euros (R$ 1.4 bilhão) pelo jogador, antes do início da Euro.

A oferta do PSG, inclusive, quebraria o recorde de mais transferência da história do futebol, superando a ida de Neymar do Barcelona para o próprio clube de Paris. Mas, os catalães não aceitaram e optaram pela permanência do jogador.

Lamine Yamal se tornou o mais jovem da história a marcar em uma edição de Eurocopa, com o golaço na vitória sobre a França. Ao mesmo tempo, ele tem sido fundamental para a boa campanha da Espanha, que está a uma vitória de conquistar o título europeu. Assim, o atleta criado nas categorias de base do Barcelona possui status de intransferível.

O atacante tem contrato com o Barcelona até 2026, que acabará sendo ampliado por mais duas temporadas quando ele completar 18 anos. Além disso, existe uma cláusula de rescisão no valor de 1 bilhão de euros.

Monitorado pelo PSG, jovem atacante da Espanha é sensação na Eurocopa

O gol contra a França fez Lamine se tornar o jogador mais jovem a marcar na história da Euro, com 16 anos e 362 dias. Além disso, é o principal assistente desta edição, com três passes para gol ao lado de Simons, da Holanda.

Por sinal, ele havia se tornado o jogador mais jovem a atuar em uma edição da Eurocopa na estreia da Espanha no torneio. Exatamente quando a Roja venceu a Croácia por 3 a 0.

A seleção espanhola aguarda a definição do confronto entre Inglaterra e Holanda, nesta quarta-feira (10), para saber quem será seu oponente na decisão, no próximo domingo (14). Aliás, Yamal completará 17 anos um dia antes da final do torneio.

