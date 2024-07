Titular do Atlético-GO, Adriano Martins projeta confronto contra o Palmeiras pela Série A

A equipe do Atlético-GO finalizou a preparação para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O time viaja nesta quarta-feira (10) para São Paulo, para encarar o Palmeiras no Allianz Parque. Um dos principais atletas do time, o zagueiro Adriano Martins falou sobre o que espera do confronto.

“O Palmeiras hoje tem um dos melhores elencos de toda a América, isso não é segredo. Então esperamos um jogo difícil, mas não impossível de sairmos com um bom resultado. É uma honra atuar pelo Dragão. Vivo essa oportunidade como a maior da minha carreira e enquanto estiver aqui o torcedor pode ter certeza que vou entregar tudo de mim em todos os treinos e jogos”, disse.

Na briga para sair da zona de rebaixamento, o Atlético-GO soma 11 pontos em 15 jogos. Na última semana, o clube acertou a contratação do novo treinador, Vagner Mancini, que fará sua estreia no comando do clube contra o Verdão. O zagueiro também comentou o assunto.

“A gente sabe que essa troca faz parte quando os resultados não acontecem. Isso é uma responsabilidade de todo o grupo. Mas o novo treinador veio para agregar e melhorar. Todos sabemos que precisamos dar uma resposta no Brasileirão e estamos focados em melhorar jogo após jogo”, finalizou.

Primeira temporada no Dragão

Reforço para a atual temporada após uma campanha de destaque no Novorizontino na Série B de 2023, Adriano Martins já marcou três gols em 31 jogos com a camisa do Dragão, sendo destes 30 como titular. Essa já é a temporada mais artilheira do jogador na carreira. Agora, o jogador busca pelo menos igualar o mesmo número de partidas que realizou no ano passado pelo Tigre, onde fez 47 jogos (atleta que mais atuou pelo clube de Novo Horizonte-SP).

