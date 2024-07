Marcos Braz posta novo enigma e agita torcedores do Flamengo

Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, voltou a agitar os torcedores nas redes sociais. O dirigente, no início da tarde desta quarta-feira (10), publicou um vídeo de um animal fazendo sons. Alguns rubro-negros associaram a publicação de Braz as notícias sobre as movimentações do Mais Querido no mercado de transferências.

Essa não é a primeira e nem a segunda vez que Marcos Braz posta enigmas na internet. Em algumas ocasiões, logo após o dirigente postar um vídeo ou uma foto neste sentido, o clube oficializou alguma contratação.

Avanço por Claudinho

Um pouco antes da postagem de Braz, o jornalista Venê Casagrande anunciou que o Flamengo “avançou bem” na negociação por Claudinho. O Zenit, clube em que joga o brasileiro, aceitou a proposta de 18 milhões de euros (cerca de R$ 105 milhões).

Assim, agora, as partes buscam um acordo sobre a forma de pagamento. A tendência é que a negociação seja concretizada nos próximos dias.

Flamengo perto de assinar com Marcos Antônio

Mas, além de Claudinho, o Rubro-Negro também tem conversas avançadas por Marcos Antônio, da Lazio. A oferta do Flamengo é por empréstimo, com obrigação de compra (algo entre R$ 29,5 e R$ 35,4 milhões na cotação atual) em caso de metas alcançadas.

