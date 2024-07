Internacional x Juventude, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Internacional e Juventude se enfrentam nesta quarta-feira (10/7) no Beira-Rio, às 19h (de Brasília). Trata-se do jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Em razão do frio no Rio Grande do Sul (possibilidade de 5 graus) e a insatisfação da torcida com o Colorado – que perdeu para o Vasco em casa na rodada passada do Brasileiro – a previsão é de cerca de no máximo 30 mil no estádio. Já o Juventude está animado com o grande jogo que fez pelo Brasileirão no fim de semana, 3 a 0 sobre o Grêmio.

Este jogo terá a transmissão da Voz do Esporte. Ela inicia a sua cobertura-raiz a partir das 17h30, com o premiado Cesar Tavares no comando e também na narração assim que a bola rolar,