Vasco x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Tem clássico nacional no Brasileirão nesta quarta-feira (9). Pela 16ª rodada, em São Januário, Vasco e Corinthians duelam a partir das 19h (de Brasília), em jogo com inúmeros ingredientes. A começar, então, pelo jejum imposto aos cariocas, que não vencem o time paulista desde 2010 (13 vitórias do Timão e oito empates). O Vasco deu uma engrenada nas últimas rodadas, largou o Z4 e tem 17 pontos, em 13º. Já o Corinthians está na zona de rebaixamento, com 12 pontos em 17º lugar. A Voz do Esporte cobre esta partida a partir das 17h30, com um esquenta sob o comando de Aldo Luiz, que também estará na narração.