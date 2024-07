Grêmio x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

No Estádio Centenário, em Caxias do Sul, o Grêmio recebe o Cruzeiro nesta quarta-feira (10/7), em jogo pela 16ª rodada da Série A do Brasileirão. Os gremistas estão mandando seus jogos na casa do Caxias em razão de se estádio ainda estar sem condições, em reforma após a tragédia climática que resultou em enchentes em Porto Alegre. Este jogo terá a transmissão da Voz do Esporte, que inicia com um pré-jogo sob o comando de Marcus Cassino. E com a bola rolando, Elder Vieira estará na narração.