Flamengo avança para contratar Claudinho

O Flamengo está próximo da contratação de Claudinho, do Zenit. Afinal, os russos responderam ao interesse dos dirigentes rubro-negros e toparam receber 18 milhões de euros (R$105 milhões) pelo meia. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Assim, os clubes agora discutem pela forma de pagamento da negociação. Os empresários de Claudinho estão intermediando as conversas entre as partes. O contrato do meia deve ser válido por cinco anos.

Claudinho perto do Flamengo

O interesse do Flamengo por Claudinho é antigo. No entanto, as negociações nunca andaram para frente. O Zenit sempre fez jogo duro pela liberação do meia e nunca aceitou as propostas dos dirigentes rubro-negros. Após anos de conversas, os clubes finalmente encontraram um meio-termo.

Com passagens por Corinthians, Bragantino, Santo André, Ponte Preta Oeste e Seleção Brasileira, Claudinho está no Zenit desde 2021. O meia de 27 anos, que atua como um clássico camisa 10, enxerga com bons olhos jogar no Flamengo.

“Qualquer jogador tem esse sonho (jogar no Flamengo). Se eu falar que não, vou estar sendo hipócrita. Então, tenho o sonho sim, de jogar em grandes clubes do futebol brasileiro. Se Deus quiser, um dia eu voltar, que seja um desfecho legal”, disse Claudinho em dezembro de 2023.

