França mantém Deschamps até a Copa de 2026

A derrota da França para a Espanha por 2 a 1, na semifinal da Eurocopa, não abalou o prestígio de Didier Deschamps. Afinal, o presidente da Federação Francesa, Philippe Diallo, confirmou a permanência do treinador à frente da seleção até o fim do contrato, que termina após a Copa do Mundo de 2026.

“Não vejo razão para questionar o seu contrato. Os resultados anteriores falam por ele e os objetivos foram alcançados. Didier vai continuar a sua missão. Durante este mês, vi muito profissionalismo, busca pela excelência. Devemos manter a seleção francesa nesta direção”, declarou o mandatário ao jornal “L’Équipe”.

Deschamps está no comando da França desde 2012. E os resultados corroboram a declaração do presidente da Federação Francesa. Isso porque o treinador conquistou a Copa do Mundo de 2018 e a Liga das Nações em 2021, além de ter sido vice do Mundial em 2022. Até o momento, são 98 vitórias, 31 empates e 22 derrotas à frente dos Bleus.

“Os resultados são positivos na medida em que o objetivo traçado para a semifinal foi alcançado. Quando olhamos para a sua carreira à frente da seleção francesa, ela é excepcional. Didier liderou esta equipe da melhor maneira possível durante o Euro”, afirmou Diallo.

França ficou em segundo na fase de grupos da Euro

Nesta Eurocopa, a França terminou em segundo no Grupo D, com cinco pontos. Venceu a Áustria na estreia por 1 a 0. Contudo, somou dois empates consecutivos: 0 a 0 com a Holanda e 1 a 1 com a Polônia. Nas oitavas, eliminou a Bélgica ao vencer por 1 a 0. Em seguida, nas quartas, passou por Portugal nos pênaltis, após ficar no 0 a 0 no tempo normal. Por fim, perdeu por 2 a 1 para a Espanha e deu adeus ao sonho do título na competição.

