Vini Jr. prepara festão de aniversário no Rio de Janeiro

O aniversário de Vinicius Jr. chamou atenção da mídia em 2023 e ao que tudo indica fará o mesmo neste ano. O jogador da Seleção vai promover outra grande festa na sexta-feira, no Rio de Janeiro, para celebrar a chegada dos 24 anos.

A festa deste ano vai acontecer na Estrada da Boca do Mato, em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio. Ainda segundo o portal Léo Dias, o evento está marcado para data exata do aniversário, dia 12 de julho, e contará com presença de celebridades.

Aniversário de Vini Jr. em 2023

Vini se permitiu receber os 23 anos em grande estilo. Promoveu um festão com duração de dois dias para amigos e familiares, em uma casa de festas na zona oeste do Rio. O primeiro evento teve ”dresscode all black” como tema e a proposta envolveu uma grande balada. O segundo, em contrapartida, exigia a utilização de abadá e era uma espécie de micareta.

Entre os convidados que marcaram presença estão: Rodrygo Goes, Ludmilla, Gabily e Key Alves.

Mas nem tudo são flores e também teve polêmica em torno da festa. Isso porque divulgaram uma lista de exigências inusitadas para os convidados, o que dividiu opiniões à época. Por exemplo, as pessoas precisavam deixar o Instagram aberto e enviar o link para que amigos do atleta fizessem uma ‘avaliação’.

Vini se desculpa por Copa América

Fora da derrota para o Uruguai, que culminou na eliminação do Brasil, Vini Jr. se desculpou com torcedores na última terça-feira. O jogador admitiu culpa pelos cartões amarelos que o suspenderam da partida, mas afirmou que espera recolocar a Seleção ”no lugar que merece”.

“Falhei ao tomar dois cartões amarelos evitáveis. Novamente assisti à eliminação do lado de fora. Mas, dessa vez, por culpa minha. Peço desculpas por isso. Sei ouvir as críticas e as mais duras, acreditem, vêm de dentro de casa. Minha trajetória na seleção, felizmente, está só começando. Ao lado dos meus companheiros, terei chance de recolocar nossa Seleção no lugar que merece”, escreveu.

