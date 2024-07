Textor chega ao Rio, agenda reunião com a CBF e prestigia treino do Botafogo

Acionista majoritário do Botafogo, John Textor desembarcou no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (10), com alguns compromissos importantes. Assim que chegou à Cidade Maravilhosa, aliás, agendou uma reunião com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para aparar algumas arestas com a entidade máxima do futebol brasileiro. O encontro, segundo o site “Uol”, será no dia 15 de agosto. Um dia depois de o Glorioso enfrentar o Palmeiras, no dia de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, no Estádio Nilton Santos.

Este aceno à CBF, aliás, contribuiu para que o pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) retirasse da pauta o processo que julgaria Textor por não apresentar provas concretas de fraude no futebol brasileiro, como insiste o mandatário alvinegro nos últimos meses. O tribunal já condenou o empresário norte-americano, em abril deste ano, com 45 dias e multa de R$ 100 mil.

Textor terá, enfim, um encontro de “pré-mediação” com a confederação. Ou seja, uma tentativa de apaziguar os ânimos exaltados. Afinal, nos últimos tempos, o magnata andou apontado uma artilharia pesada contra a entidade, sobretudo após a derrota do Botafogo para o Palmeiras por 4 a 3, em novembro do ano passado, no Colosso do Subúrbio, pelo segundo turno do Brasileirão do ano passado.

Na esfera pessoal, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, está processando Textor, na Justiça comum, por calúnia e difamação.

Textor bem-humorado em treino

Acompanhado pelo CEO do clube, Thairo Arruda, John Textor também passou pelo Núcleo de Saúde e Performance do Botafogo, cumprimentou os jogadores e, depois, prestigiou o treino do time alvinegro, no Espaço Lonier. A equipe realiza os últimos ajustes antes de embarcar para Salvador, onde enfrenta o Vitória, pela rodada 16 desta edição do Campeonato Brasileiro.

No fim das atividades, fez até uma brincadeira para as lentes da Botafogo TV. A imagem viralizou nas redes.

