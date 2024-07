Campeão esloveno goleia em jogo pela Champions League

Goleada na rodada desta quarta-feira, 10/7, pela primeira fase eliminatória da Champions (jogo de ida). Na Estônia, o Flora Tallin, campeão nacional, recebeu o Celje, campeão da Eslovênia, e se deu muito mal. Afinal, o time visitante, que era favorito, goleou por 5 a 0. Assim, pode até perder por quatro gols na volta, em Celje, que avança à segunda fase.

O Celje tem quatro selecionáveis no elenco e um deles é um dos principais jogadores eslovenos. Karnicnik, lateral-direito titular na Eurocopa e que fez um gol (no 1 a 1 com a Sérvia). Contudo, ele não fez gol neste jogo. Mas viu seus companheiros Matko, Vuklisevic, Zabukovnic, Aarons e Svetlin balançarem as redes do Flora, 15 vezes campeão estoniano. Aliás, Matko ainda perdeu um pênalti.

Vale destacar: cada um dos concorrentes desta fase ganha uma premiação de 175 mil euros (R$ 1,02 milhão). Mas quem passa de fase abocanha mais 175 mil euros.

Veja abaixo os jogos da 1ª fase da Champions

Terça-feira (9/7)

Panevezys (Lituânia) 3×0 HJK (Finlândia)

Haruns Spartans (Malta) 0x1 Lincoln Red (Gibraltar)

Santa Coloma (Andorra) 1×2 Balkani (Kosovo)

The New Saints (País de Gales) 3×0 Decic (Montenegero)

Vikingur (Islândia) 0x0 Shamrock Rovers (Irlanda)

Virtus (San Marino) 1×7 Steaua Bucaresti (Romênia)

Quarta-feira (10/7)

Ordabasy (Cazaquistão) 0x0 Petroclub (Moldávia)

Flora (Estônia) 0x5 Celje (Eslovênia)

14h – Riga (Letônia) x Larne (Irlanda do Norte)

14h- Slovan Bratislava (Eslováquia) x Struga (Macedônia do Norte)

15h -Ludogorets (Bulgária) x Dinamo Batumi (Geórgia)

15h – Ki (Ilhas Faroe) x Differdange (Luxemburgo)

15h45 -Dinamo Minsk (Belarus) x Pyunik (Armênia)

16h – Borac (Bósmia) x Egnatia (Albânia)

