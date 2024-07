Ramón Díaz pede ‘entrega e atitude’ aos jogadores do Corinthians

Ramón Díaz falou pela primeira vez como novo técnico do Corinthians. Anunciado nesta quarta-feira (10), o treinador espera “entrega e atitude” dos jogadores para tirar o Timão da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

“Primeiro quero que a equipe jogue bem, que tenha entrega, atitude, consiga os resultados. Se joga diferente em uma zona mais abaixo do que uma zona mais acima, mas os jogadores vão entender a situação e se adaptar ao momento, no qual precisamos de resultados. Espero que isso aconteça num curto período de tempo”, afirmou o comandante, à “Corinthians TV”.

O técnico assinou contrato com o clube do Parque São Jorge até 31 de dezembro de 2025. Ele estava sem trabalhar desde abril, quando deixou o Vasco. Ele chegou na última terça-feira ao Rio de Janeiro e se reuniu com dirigentes do Corinthians.

Ramón Díaz estava sem clube desde abril

“Creio que é um clube que não está tendo os resultados que quer, uma equipe grande deveria estar em outra posição. O futebol é tão dinâmico que é preciso ter atenção, algumas mudanças, estamos muito felizes, agradeço ao presidente, a todos que nos estão dando essa oportunidade de seguir trabalhando no Brasil. Unidos, vamos poder seguir adiante”, disse Ramón Díaz, antes de completar:

“Tem uma torcida impressionante, em seu estádio se faz sentir pela quantidade de gente que vai. Estádio maravilhoso, instalações de primeiro nível, tudo para estar lutando sempre na parte de cima”.

Ramón Díaz chega ao Timão junto com os auxiliares Emiliano Díaz (filho do técnico) e Juan Romanazzi, o preparador físico Diego Pereira e o analista de desempenho Damian Paz.

Estreia no Corinthians deve ser na terça-feira

A estreia do treinador no Corinthians deve ocorrer na próxima terça-feira (16), contra o Criciúma. Nesta quarta, ele assistirá ao jogo contra o Vasco, em São Januário, na tribuna. Para esta partida, o Timão seguirá com o interino Raphael Laruccia.

Ramón Díaz tem 64 anos e empilha trabalhos pela América do Sul. Inclusive, ele conduziu o River Plate (onde é ídolo como técnico e jogador) ao título da Libertadores de 1996, além de outras dez taças. Já pelo San Lorenzo, o comandante foi campeão argentino em 2007.

Seu último trabalho, inclusive, foi no Vasco da Gama, entre julho de 2023 e abril deste ano. Com o lema “No Va a Bajar”, conseguiu evitar o rebaixamento do Cruz-Maltino no Brasileirão.

O post Ramón Díaz pede ‘entrega e atitude’ aos jogadores do Corinthians apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.