Atlético oficializa a contratação de Junior Alonso

O Atlético anunciou, na tarde desta quarta-feira (10), a contratação do zagueiro Junior Alonso, de 31 anos. O paraguaio assina vínculo com o Galo até dezembro de 2026 e chega a sua terceira passagem pelo clube mineiro.

Em postagem nas redes sociais, o clube confirmou a contratação com uma arte e o texto: “O xerife está de volta”. O retorno de Alonso ao Galo teve custo total de cerca de R$ 7 milhões.

A imprensa já tinha confirmado o retorno de Alonso para Belo Horizonte. No entanto, o Galo não confirmou antes para não ter problemas. O time mineiro não conseguiu fazer o pagamento da multa do jogador por burocracias do Krasnodar, da Rússia.

Alonso chegou ao Atlético em 2020, em sua primeira passagem. Ele foi vendido ao Krasnodar por R$ 46 milhões. No entanto, retornou em 2022 por causa da guerra da Rússia. Depois, foi em definitivo para o clube estrangeiro.

No futebol russo, afinal, Alonso participou de 35 jogos, foi titular em 22 e vice-campeão russo.

Antes de chegar ao Atlético, Junior Alonso defendeu as cores de Boca Juniors, Celta de Vigo, Lille e Cerro Porteño.

