Com três defesas em sequência, goleiro do Palmeiras faz milagre no Brasileirão Sub-20

Deivid fez milagre no primeiro tempo do jogo entre Palmeiras e Botafogo, pelo Brasileirão Sub-20. O goleiro alviverde, com três defesas em sequência, impediu que as finalizações de Kayke, Rafael Lobato e Bernardo Valim resultassem em gol.

Milagres de Deivid

O lance aconteceu aos 35 minutos do primeiro tempo. O Palmeiras estava vencendo por 1 a 0 e vinha sendo pressionado pelo Botafogo. Assim, Kayke, atacante alvinegro, aproveitou um chute mascado e cabeceou no contrapé de Deivid, que fez uma excelente defesa. Em seguida, Rafael Lobato e Bernardo Valim finalizaram na direção do gol, mas os chutes também pararam no goleiro.

Joia do Palmeiras

Aliás, as três defesas de Deivid geraram uma enorme repercussão nas redes sociais. O goleiro de 19 anos tem protagonizado atuações seguras nesta temporada e é uma das principais promessas das categorias de base do clube. O jovem vem sendo um dos destaques do Brasileirão Sub-20.

Aliás, as Crias da Academia vivem um bom momento em 2024 e estão na liderança isolada do campeonato. Com os talentos de Sorriso, Riquelme e Thalys, os jovens alviverdes contam com somente uma derrota e são fortes candidatos ao título da competição.

