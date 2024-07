Flamengo perde para o Athletico pelo Brasileirão Sub-20

O Flamengo, do técnico Filipe Luís, perdeu para o Athletico por 2 a 0 nesta quarta-feira (10), pela 13ª rodada do Brasileirão Sub-20. Na Gávea, no Rio de Janeiro (RJ), o time paranaense venceu com gols de Sorriso e Lucca. Com o resultado, aliás, chegou aos 27 pontos, na segunda posição, enquanto o time carioca segue com 19, agora na nona colocação.

Essa foi a terceira derrota do Flamengo nos últimos quatro jogos. Filipe Luís, inclusive, ainda não venceu jogando em casa.

Como foi o jogo

O jogo começou parelho na Gávea, com ambas as equipes saindo para o jogo. Mas, com o passar do tempo, o Rubro-Negro carioca começou a ter o controle da bola e conseguiu criar boas chegadas ao ataque. Entretanto, foi o Athletico que inaugurou o placar. Aos 25 minutos, em jogada pelo lado direito, Ataíde cruzou, e Sorriso, de cabeça, estufou a rede. Até o fim da primeira etapa, o time da casa tentou igualar o marcador, mas sem êxito.

A equipe paranaense voltou do intervalo a todo vapor, e precisou de apenas sete minutos para chegar ao segundo gol, com Lucca, que marcou de cobertura. Em busca do empate, o Flamengo se lançou ao ataque. Mas, ao mesmo tempo que uniu suas forças para diminuir o marcador, viu o Furacão chegar cada vez mais perto do terceiro gol.

Aos 41′ o Athletico ficou com um jogador a menos, afinal, Brito foi expulso após receber o segundo cartão amarelo. Mesmo com um a mais em campo nos minutos finais da partida, o Flamengo não conseguiu diminuir o placar.

