Fluminense vence o Grêmio pelo Brasileirão sub-20 e crê em vaga

O Fluminense venceu o Grêmio por 3 a 0, na tarde desta quarta-feira (10), no Vale das Laranjeiras, em Xerém, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. Kayky Almeida, Gustavo Dohmann e Luis Fernando fizeram os tentos do Tricolor carioca.

A vitória faz com que o Flu (13º, com 15 pontos) siga apostando em classificação às quartas de final – somente os oito primeiros avançam. O Grêmio, que tem quatro jogos a menos por conta das enchentes do Rio Grande do Sul, está em décimo, com 18 pontos.

O Fluminense começou bem no jogo, atacando mais que os visitantes. Não à toa, chegou cedo ao primeiro gol. Após cruzamento de escanteio da direita, Isac Martins cabeceou e acertou o travessão e a trave. Na sobra, Kayky Almeida, também de cabeça, testou livre só para complementar para as redes.

Apesar de pressionar pelo segundo gol, a partida foi para o intervalo com o placar mínimo. Mas, logo aos 3′ da etapa complementar, veio o segundo do Flu. Arthur bateu falta rumo à área e Gustavo Dohmann desviou quase que sem querer para dobrar a vantagem. Ainda deu tempo para, aos 45′, Luis Fernando matar o jogo em grande contra-ataque. O jogador foi às lágrimas ao marcar o terceiro e último gol.

Na próxima rodada, o Fluminense encara o RB Bragantino (14º), fora de casa, na próxima quarta-feira (17). Enquanto isso, o Grêmio precisa recuperar as partidas adiadas, já tendo compromisso no sábado (13), contra o Corinthians (16º), em casa, em jogo válido pela sétima rodada.

