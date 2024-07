São Paulo recebe proposta de clube russo por Diego Costa

O São Paulo pode perder um de seus zagueiros para a sequência da temporada. Afinal, o clube recebeu uma proposta do Krasnodar, da Rússia, por Diego Costa. As negociações seguem em andamento, e os valores giram em torno de 7,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 43 milhões).

Os representes do atleta estão otimistas para que a negociação seja sacramentada com os russos. Caso a proposta seja aceita pela diretoria tricolor, o jogador deve viajar na próxima semana para fazer exames médicos. No entanto, dirigentes do clube paulista ainda tratam o negócio com mais calma, segundo o “ge”.

O técnico Luis Zubeldía tem optado por Arboleda e Alan Franco como titulares. Assim, Diego Costa tem sido opção no banco de reservas. Apesar de suplente, já entrou em campo em 30 partidas na temporada. Ou seja, é bastante utilizado pelo treinador argentino.

O zagueiro é cria de Cotia e estreou no time principal do São Paulo em 2019. O clube possui 80% dos direitos econômicos do defensor, de 24 anos.

Diego Costa está com a delegação do São Paulo em Minas Gerais, para o duelo contra o Atlético-MG nesta quinta-feira (11), às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV.

