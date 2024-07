Imagine poder ir aos camarotes dos jogos e curtir o ambiente reservado. A nora do técnico Tite, do Flamengo, Fernanda Silva Bachi, afinal, resolver mostrar como isso acontece. Ela filmou tudo e publicou nas redes sociais as mordomias que os familiares de atletas têm direito.

Fernanda é casada com Matheus Bachi e acompanhou o jogo entre Flamengo e Grêmio, pelo Brasileirão. O duelo terminou com vitória do Rubro-Negro carioca, por 2 a 1.

Fernanda conseguiu mostrar detalhes do dia. Como por exemplo, que os familiares recebem uma pulseira com acesso à área reservada. Neste local, eles podem comer e beber à vontade. Além disso, é possível ir até às lojas no segundo andar.

Sobre as comidas, Bachi conseguiu mostrar a diversidade de alimentos, com os mais variados tipos de comidas e bebidas. O local conta ainda com uma TV na parte interna.

Quando os jogos acabam, as famílias vão para outra área exclusiva e podem aguardar os jogadores.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Nora de Tite mostra realidade de famílias em dia de jogo do Flamengo no Maracanã apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.