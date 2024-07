Flamengo x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

Flamengo e Fortaleza se enfrentam nesta quinta-feira (10), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. No Maracanã, no Rio de Janeiro, a bola rola às 20h (de Brasília). O Rubro-Negro é o líder da competição, com 31 pontos. Enquanto isso, o Leão do Pici, que busca se aproximar dos primeiros colocados, tem 23.

Onde assistir

O Premiere transmite a partida entre Flamengo e Fortaleza.

Como está o Flamengo

O Flamengo conta, mais uma vez, com uma extensa lista de desfalques. De La Cruz, Arrascaeta, Viña e Varela, que estão disputando a Copa América, estão fora do jogo. Assim como Bruno Henrique e Cebolinha, lesionados. Por outro lado, Tite conta com o retorno de Gabigol, que voltou a ser relacionado para jogos do Mais Querido.

No ataque, a surpresa pode ser Matheus Gonçalves no time titular.

Como está o Fortaleza

O técnico Juan Pablo Vojvoda naõ contará com Moisés, Zé Welison, Calebe, Martínez e Pedro Rocha, que estão no departamento médico. Mas, por outro lado, o treinador terá o retorno de Hércules, que cumpriu suspensão na vitória contra o Fluminense.

Na véspera da partida no Maracanã, Breno Lopes falou sobre a qualidade do Flamengo, mas afirmou que o Fortaleza pode sair do Rio de Janeiro com um bom resultado.

“Será um jogaço. Sabemos da qualidade do nosso oponente, mas tudo pode acontecer dentro das quatro linhas. Aliás, o Cuiabá mostrou isso na rodada passada contra o próprio Flamengo”, disse.

FLAMENGO X FORTALEZA

Brasileirão-2024 – 16ª rodada

Data e horário: 11/07/2024; 20h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Pulgar, Allan e Gerson; Matheus Gonçalves, Luiz Araújo e Pedro. Técnico: Tite.

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Hércules, Pedro Augusto, Pochettino; Pikachu, Lucero e Breno Lopes. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Maira Mastella Moreira (RS)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Flamengo x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.