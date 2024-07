Cruzeiro vence e aumenta crise do Grêmio no Brasileirão

No clima frio de Caxias do Sul, o Cruzeiro se impôs fora de casa e venceu o Grêmio por 2 a 0 nesta quarta-feira (10), em partida válida pela 16ª rodada do Brasileirão. O triunfo, inclusive, teve direito à ‘lei do ex’, uma vez que Ramiro abriu o placar, enquanto Arthur Gomes completou o triunfo da Raposa. Por outro lado, o Imortal teve mais uma atuação ruim na Série A e ainda teve o zagueiro Kannemann expulso no início da segunda etapa.

Dessa maneira, o Cruzeiro chegou à segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro e ainda contou com o tropeço do Athletico-PR nesta rodada para entrar no G-6. Assim, a Raposa está em 6º lugar, com 26 pontos. Além disso, o clube mineiro voltou a vencer uma partida fora de casa após duas derrotas seguidas na competição. A última vitória longe do Mineirão havia sido diante do Atlético-GO, em 12 de maio.

Por outro lado, o Tricolor teve mais um resultado negativo e aumentou a pressão da torcida sobre o trabalho de Renato Gaúcho. O treinador, inclusive, fez quatro alterações de uma vez no intervalo após um péssimo primeiro tempo da equipe.

O Grêmio segue com 11 pontos, na 18ª posição, com uma partida a menos em relação ao Cuiabá, primeiro fora da zona de rebaixamento, com 14 pontos. Além disso, o Imortal chegou ao terceiro jogo consecutivo sem vitória na Série A.

O jogo

O Grêmio até começou bem e Edenilson teve uma grande chance logo aos sete minutos. No entanto, o Cruzeiro assumiu o controle da partida após o susto inicial. Assim, a Raposa encaminhou a vitória em apenas dois minutos. Ramiro abriu o placar de cabeça, enquanto Arthur Gomes ampliou. O Tricolor tentou reagir, mas foi a Raposa que teve duas grandes oportunidades. Primeiro, Arthur Gomes finalizou, mas Marchesín defendeu. Em seguida, Matheus Pereira chutou por cima do gol e as equipes foram para o vestiário com o placar de 2 a 0.

Insatisfeito com a atuação do Grêmio, o técnico Renato Gaúcho voltou do intervalo com quatro alterações na equipe e tentou diminuir o prejuízo na segunda etapa. Assim, os momentos iniciais do segundo tempo até foram equilibrados, mas tudo ficou ainda mais complicado quando Kannemann recebeu um cartão vermelho logo aos 11 minutos. Mesmo assim, os donos da casa quase diminuíram o placar em finalização perigosa de Nathan Fernandes, um dos jogadores que saíram do banco. Por fim, a Raposa conseguiu controlar o resultado e saiu de campo com os três pontos.

GRÊMIO 0X2 CRUZEIRO

Brasileirão-2024 – 16ª rodada

Data e horário: quarta-feira, 10/07/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Centenário em Caxias do Sul (RS)

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Gustavo Martins (Du Queiroz, no intervalo), Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Dodi e Edenílson (Everton Galdino, no intervalo); Pavón (Nathan Fernandes, no intervalo), Gustavo Nunes (Alysson, aos 13′ do 2t) e Cristaldo (Pepê, no intervalo). Técnico: Renato Gaúcho

CRUZEIRO: Anderson; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Kaiki Bruno (Villalba, aos 39′ do 2t); Lucas Romero (Machado, aos 17′ do 2t), Ramiro, Barreal e Matheus Pereira (Mateus Vital, aos 27′ do 2t); Arthur Gomes (Robert, aos 27′ do 2t) e Gabriel Veron (Vitinho, aos 39′ do 2t). Técnico: Fernando Seabra

Gols: Ramiro, aos 15′ do 1t (0-1); Arthur Gomes, aos 17′ do 1t (0-2)

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ/Fifa)

Assistentes: Luiz Carlos Regazone e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (Ambos do RJ)

VAR: Ednilson Corona (SP)

Cartões amarelos: Pavón (GRE); Machado (CRU)

Cartão vermelho: Kannemann (GRE)

