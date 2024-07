Vasco derrota o Corinthians em São Januário e sobe na tabela

Nesta quarta-feira (10), o Vasco bateu o Corinthians por 2 a 0, em São Januário, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da vitória foram marcados por Lucas Piton e Sforza. Com o triunfo, o time vascaíno chega aos 20 pontos e ocupa a décima colocação. Enquanto isso, o Timão aparece na 17ª posição, com 12 pontos conquistados.

O triunfo em São Januário deu fim ao jejum de vitórias em cima do Corinthians. O Vasco não derrotava o adversário desde 2010. No total, eram 22 jogos sem sair de campo vitorioso. Na próxima rodada, o Vasco mede forças contra o Atlético-GO, fora de casa. Já o Corinthians busca a sua recuperação diante do Criciúma, na Neo Química Arena.

Primeiro tempo agitado

Apoiado pela torcida, o Vasco se lançou ao ataque e tentou um abafa inicial. Porém, as chances não foram tão claras e o Corinthians soube controlar o ímpeto do adversário. Por outro lado, o Timão explorou os espaços deixados na zaga vascaína e por muito pouco não marcou. Matheus Bidu chutou colocado e viu a bola raspar a trave. Pouco depois, Igor Coronado, em bela cobrança de falta, exigiu ótima defesa de Léo Jardim.

Na metade final o Vasco equilibrou as ações e até viu a possibilidade de assustar o rival. Em rápido contra-ataque, Adson teve a chance de finalizar da entrada da grande área, mas o chute foi por cima do gol.

Segundo tempo com gols do Vasco

Assim como nos primeiros 45 minutos, o segundo tempo teve o Vasco no ataque logo de cara. Na primeira chance, Matheuzinho salvou a finalização de Vegetti na entrada da pequena área. Na sequência não teve jeito. Piton recebeu na grande área e bateu cruzado para explodir a torcida em São Januário.

Com a necessidade de buscar o empate, o Timão se lançou ao ataque e o técnico Raphael Laruccia apostou nos diversos atacantes, mas sem nenhuma organização. Melhor para o Vasco, que soube controlar o jogo e o goleiro Léo Jardim não teve trabalho. Nos minutos finais, Sforza acertou uma linda cobrança de falta no ângulo e marcou o segundo gol do time carioca para confirmar mais três pontos na classificação.

VASCO 2 X 0 CORINTHIANS

16ª rodada do Brasileirão-2024

Data: 10/7/2024 (quarta-feira)

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Piton (Leandrinho, aos 45/2ºT); Hugo Moura (Bruno Lopes, aos 32/2ºT), Mateus Carvalho (Sforza, aos 32/2º) e Praxedes (JP, aos 22/2º); Adson (Zé Gabriel, aos 32/2ºT), Vegetti e David. Técnico: Rafael Paiva.

CORINTHIANS: Matheus Donelli; Matheuzinho, Félix Torres, Cacá e Matheus Bidu; Raniele (Ryan, aos 20/2ºT), Breno Bidon (Matheus Araújo, aos 32/2ºT) e Igor Coronado; Ángel Romero (Pedro Henrique, aos 14/2ºT), Wesley (Giovane, aos 32/2ºT) e Yuri Alberto (Pedro Raul, aos 20/2ºT). Técnico: Raphael Laruccia.

Gols: Lucas Piton 9’/2°T (1-0); Sforza 49’/2ºT (2-0)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) Mauricio Coelho Silva Penna (RS)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Matheus Carvalho, David (VAS) Raniele, Félix Torres (COR)

