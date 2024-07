Renato diz que alguns jogadores do Grêmio precisam ‘ter vergonha na cara’

Nesta quarta-feira (10/7), após mais uma derrota do Grêmio no Brasileirão (Cruzeiro 2 a 0 no Centenário, em Caxias do Sul) – que faz o time se manter na zona de rebaixamento – o técnico Renato Gaúcho chegou avisando.

‘Sigo no comando do Grêmio”, disse para pouco depois dar uma alfinetada no time:

“Já disse aos jogadores: moro em hotel e tenho vergonha de sair para a rua. Mas saio, não me escondo. Não são todos os jogadores, mas alguns precisam ter vegonha na cara e saber o tamanho do Grêmio. Aqui tem tudo e não falta nada. Precisam reagir”.

Mas Renato diz que acredita no elenco. Dessa forma, assegura que o grupo dará a volta por cima, mesmo com as dificuldades que está encontrando.

“Neste momento, sem vencer, tudo é ruim. Ainda posso tirar muito desse grupo. Mas pagamos por falta de jogadores de área que façam gols. Temos jogadores em seleções, Diego Costa fora por lesão e outros machucados. No momento em que precisamos vencer, não temos homens que fazem gol em condições de entrar em campo. Fica mais difícil. Mas estão para chegar mais reforços”.

Renato analisa a derrota do Grêmio

O treinador analisou assim a derrota para o Cruzeiro:

“Começamos bem. Logo tivemos uma oportunidade com Edenílson, mas desperdiçamos. Aí tomamos dois gols em dois minutos e mudou o rumo da partida. Além disso, perdi dois jogadores por lesão e, depois, o Kannemann. Mesmo com dez, tivemos oportunidade para diminuir o placar e sobreviver na partida. Mas isso não aconteceu e perdemos mais uma vez. Posso assegurar que o Grêmio está bem na parte física mas os resultados não estão aparecendo”.

Apesar do péssimo momento, Renato diz que mais do que nunca o apoio do torcedor é essencial.

“Precisamos que o gremista nos apoie, que compareça no próximo jogo. Tenho a certeza de que o time vai se recuperar. E com uma vitória o ânimo aumentará. Além disso, teremos reforços e Soteldo voltará”.

Atraso de Soteldo

Sobre Soteldo, que deveria se reapresentar no início da semana e não apareceu, Renato disse que o jogador atrasou e terá de justificar o motivo. Mas que nesta quarta-feira, não chegou a tempo para o jogo porque seu voo não teve teto para aterrissar no aeroporto de Caxias do Sul.

“Soteldo tinha de se apresentar na segunda-feira, mas pediu um dia de folga. Nós demos. Mas ele teria de chegar na terça e não se apresentou. O clube fez de tudo para isso, colocou avião para ele. Nesta quarta-feira, o voo que o trazia não teve teto em Caxias do Sul. Ele deveria estar aqui. Mas agora vamos esperar, escutar o motivo do atraso e aí tomar providências”, concluiu.

O post Renato diz que alguns jogadores do Grêmio precisam ‘ter vergonha na cara’ apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.