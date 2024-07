Laruccia confirma papo com Ramón Diaz e confia em reação do Corinthians

Nesta quarta-feira (10), o Corinthians foi derrotado pelo Vasco por 2 a 0, em jogo da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o revés, o Alvinegro fica na 17ª colocação, com 12 pontos e dentro da zona de rebaixamento, o que deixa a situação do time dramática.

Na coletiva de imprensa, Raphael Laruccia confirmou um bate-papo com Ramón Diaz. Apesar de assumir o posto nos próximos dias, ele evitou dar palpite na equipe que iria jogar nesta noite.

“Foi um encontro rápido ali e estou muito feliz pela chegada dele, dei as boas-vindas. É um treinador que é uma referência para todos os nossos treinadores, então não tenho dúvida de que vai agregar muito daqui para frente”, afirmou, antes de completar:

“Não falamos nada sobre o jogo hoje. Ele preferiu deixar a preparação seguir como a gente já tinha se estabelecido, mas certamente ele acompanhou o jogo e dá para ter um panorama muito bom do que a gente tem de desafio pela frente”.

Consciente que o Corinthians vive uma situação ruim no torneio, Laruccia confia na reação do elenco por conta da entrega dos jogadores.

“Falei para eles agora no vestiário, eu tenho certeza de que vai virar essa chave porque eles estão lutando, eles estão batalhando e as coisas vão acontecer, vai dar certo”.

Agora, o Corinthians volta a campo na terça-feira (16). O adversário é o Criciúma, em jogo que será na Neo Química Arena, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

