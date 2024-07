Romero é direto sobre situação do Corinthians: ‘O time não tem confiança’

Em São Januário, o Corinthians foi superado pelo Vasco por 2 a 0 e permanece na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Em 16 rodadas disputadas, o Timão somou apenas 12 pontos e começa a viver um drama na disputa do torneio nacional. No total, o time conquistou apenas duas vitórias e tem um dos piores aproveitamentos do torneio.

Titular do time nesta quarta-feira (10), Ángel Romero, um dos principais jogadores do elenco, foi sincero e deixou claro que o elenco não tem confiança por causa dos resultados negativos.

“É trabalhar rápido com o Ramón, comprar rápido a ideia dele para sair desta situação. A única coisa que vai nos levar para sair deste lugar é trabalhando”, afirmou, antes de completar:

“É continuar trabalhando, não tem jeito. É um momento difícil do clube e da equipe. A gente não está com confiança dentro de campo. É descansar e pensar no próximo jogo”.

Na 17ª colocação do torneio nacional, o Corinthians volta a campo na terça-feira (16), diante do Criciúma, na Neo Química Arena.

