A cantora Iza e o jogador do Mirassol, Yuri Lima, não são mais um casal. A artista fez questão de postar um vídeo no Instagram para esclarecer a situação, contar sobre a situação e finalizar o relacionamento. No entanto, enquanto Iza apertava publicar, o atleta estava se preparando para entrar em campo.

Yuri foi para o jogo 22 minutos depois de Iza publicar o vídeo. Ele entrou para a partida contra o Grêmio Prudente, pela Copa Paulista – duelo disputado pelo time B. E as duas redes estavam agitadas: as sociais, com o vídeo da cantora, e em campo com gol do meia que tinha acabado de ficar solteiro.

Sem Iza, Yuri partiu para comemorar. Mas foi apenas o gol que tinha marcado diante do Grêmio. Esse, inclusive, foi apenas o segundo da carreira do jogador. No entanto, nem tudo são flores. Sem casamento, com a imagem arranhada, o jogador cometeu um pênalti. E ele foi crucial para o empate.

Iza publicou um vídeo na noite desta quarta-feira (10), no Instagram, onde revelou a traição e, por isso, tinha acabado com o relacionamento com o jogador do Mirassol. Ela explicou ainda que foi procurada por veículos de comunicação com os prints. Ainda de acordo com a artista, a amante do atleta teria procurado jornalista para vender as fotos da conversa por R$ 30 mil.

Iza pede respeito

Grávida de Yuri, a artista, afinal, pediu respeito com o momento que está vivendo e ressaltou que nunca imaginou passar por isso.

“Pedir para que vocês respeitem meu momento mesmo, porque isso é tudo o que eu vou falar. Ele me traiu. Não acredito que eu estou falando isso. Ele mantinha conversas com uma pessoa que já tinha ficado com ela, antes de ficar comigo. Nunca parou de conversar com ela e vocês vão conhecer ela, porque ela quer muito ser conhecida”, finalizou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Em noite bombástica, Yuri Lima faz gol enquanto perde Iza em vídeo no Instagram apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.