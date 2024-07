A noite de quarta-feira (10) foi agitada na sede do Atlético MG. Afinal, cerca de 50 torcedores protestaram contra a diretoria da SAF e também pelos péssimos resultados no Campeonato Brasileiro.

Os torcedores, aliás, reclamaram da acústica da Arena MRV, que vem sendo debatida nas redes sociais, ao relatarem dificuldade em escutar setores diferentes na casa alvinegra. Assim, uma faixa afirmava: ‘1bi na Arena para abafar a massa e sumir com o povão do estádio? Cadê o caldeirão? Queremos acústica e ingressos já!’

No entanto, os maiores alvos foram os 4R’s. São eles: Rubens e Rafael Menin, Ricardo Guimarães e Renato Salvador. Assim, faixas foram espalhadas na porta da sede, e o grupo também cantou contra a diretoria.

Todavia, a diretoria do Galo concederá entrevista nesta quinta-feira para atender aos torcedores e à imprensa. Espera-se a presença do diretor de futebol, Victor Bagy, e do CEO da SAF alvinegra, Bruno Muzzi. O time também entra em campo pelo Campeonato Brasilerio para enfrentar o São Paulo. Jogo será na Arena MRV, ás 21h30 (de Brasília).

Organizada do Atlético emite nota dando apoio para Gabriel Milito

Concluímos que este é o momento de apoiar irrestritamente o Clube nas arquibancadas e que estamos fechados com o treinador Gabriel Milito e com todo o elenco do Galo para o restante da temporada, seja em jogos dentro ou fora de casa, para buscar juntos todos os nossos objetivos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.

O post Torcedores do Atlético MG protestam contra a SAF e acústica da Arena MRV apareceu primeiro em Jogada 10 | Últimas notícias de Futebol.