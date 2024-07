Técnico da Colômbia destaca vaga na final da Copa América

A Colômbia superou o Uruguai por 1 a 0 e carimbou sua vaga na grande final na Copa América 2024. Após a partida, Néstor Lorenzo, técnico da seleção colombiana, celebrou a classificação e agradeceu o apoio da torcida durante o torneio.

“Simplesmente agradecer pelo apoio. Acho que não seria possível sem essa energia que recebemos a cada dia. Acho que é um grupo que dá tudo, se entrega e merece isso, além de todas as circunstâncias. Estamos felizes por colocar um sorriso no rosto do povo colombiano”, afirmou o técnico argentino que comanda a Colômbia.

A Colômbia, aliás, está invicta há 28 partidas e avança para sua segunda final de Copa América da história. A última vez, inclusive, foi em 2001, quando bateu o México e ergueu sua única taça continental.

“Sabemos o que está acontecendo e isso gera muita satisfação. Sabemos que essa é a melhor recompensa que esse grupo pode ter”, completou Néstor Lorenzo.

Os colombianos se classificaram em primeiro do Grupo D, deixando o Brasil na vice-liderança. Antes de vencerem o Uruguai, despacharam o Panamá em uma goleada de 5 a 0. Agora, encaram a Argentina na grande final, que está marcada para o próximo domingo, às 21h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami (Flórida).

