Como Philippe Coutinho pode atuar no Vasco? veja opções

A espera da torcida Cruz-Maltina, enfim, acabou, e assim, o craque Philippe Coutinho assinou contrato com o Vasco por uma temporada. Ele será emprestado pelo Aston Villa, da Inglaterra. Todavia, surgem curiosidades sobre o jogador, uma delas é como ele pode atuar na equipe hoje, sob o comando de Rafael Paiva.

Desse modo, Coutinho quebra a afirmação de alguns torcedores e críticos de que atua apenas pelo lado esquerdo, jogando e cortando para o meio. Em seu último clube, o Al-Duhail, o meia ocupava frequentemente o meio de campo pela direita e centralizado. Atuando em mais áreas, o camisa 11 aproveita melhor sua visão de jogo para municiar seus atacantes, algo que Vegetti não tem, ao menos, em passes pelo chão, quando Payet está ausente.

Na Seleção Brasileira e no Liverpool, ambos seus melhores momentos na carreira, Coutinho atuava mais pela esquerda e tinha como suas maiores virtudes o drible e a finalização. Assim, marcou seu gol contra a Argentina em jogo das eliminatórias no Mineirão, em 2016, e também na estreia da Copa do Mundo de 2018 contra a Suíça.

Como Coutinho poderá jogar no Vasco?

Por fim, chegamos ao Vasco da Gama. Em qual posição ele pode atuar? No time carioca, o craque poderá desempenhar qualquer das três funções e lados de campo citados. Entretanto, como Payet costuma jogar mais pela esquerda, é provável que Coutinho jogue centralizado no meio ou caindo pela direita, assim como no Al-Duhail. Assim, poderá potencializar Adson, que vem em grande momento e subindo de produção no ataque pela direita.

O problema, aliás, fica na defesa, Coutinho e Payet não tem a mais físico e nem capacidade de outros anos de atacar e voltar, mas mesmo assim, será necessário o esforço caso antes joguem juntos. Todavia, um meio-campo mais marcador será necessário quando o time não tiver a posse. Hoje apenas Hugo Moura tem capacidade para exercer tamanha função.

